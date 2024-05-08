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У Харкові пролунав потужний вибух

8 травня 2024 11:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові пролунав потужний вибух
Ракета в небі. Фото ілюстроване : Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові вранці в середу, 8 травня, пролунав вибух. У місті й області оголошено повітряну тривогу. 

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Повідомляється, що у місті пролунав вибух. 

У Харкові пролунав потужний вибух - фото 1
Скриншот допису Новини.LIVE

До цього Повітряні Сили попереджали про ракетну небезпеку на Харківщині.

У Харкові пролунав потужний вибух - фото 2
Скриншот допису Повітряні Сили ЗСУ

На 11:20 повітряну тривогу оголошено в 5 областях України — Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

У Харкові пролунав потужний вибух - фото 3
Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. 

Згодом стало відомо, що РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

До слова, ворог атакував об'єкти цивільної та критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Також показали наслідки обстрілів на Київщині. 

Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей. 

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