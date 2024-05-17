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В Харькове раздался мощный взрыв

17 мая 2024 15:47
обновлено: 16:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Харькове раздался мощный взрыв
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харькове раздался мощный взрыв в пятницу, 17 мая. Жителей города просят осторожничать, поскольку существует риск новых взрывов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 17 мая

В 15:37 Терехов сообщил, что в Харькове был слышен взрыв.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В 15:38 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупанты наносят удары по городу.

Скриншот сообщения Олега Синегубова
Сообщение Олега Синегубова Фото: скриншот

В 15:51 мэр Харькова заявил, что попаданий было несколько.

"Прилетов было несколько, на местах попаданий пожара. Информация о пострадавших уточняется", — заявил Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В 15:57 Терехов сообщил о пяти пострадавших.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В Харьковской области тревога раздается уже более шести с половиной часов.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 17 мая в Одессе раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.

Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.

война
Харьков
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Харьковская область
Игорь Терехов
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