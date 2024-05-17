В Харькове раздался мощный взрыв
В Харькове раздался мощный взрыв в пятницу, 17 мая. Жителей города просят осторожничать, поскольку существует риск новых взрывов.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Взрыв в Харькове 17 мая
В 15:37 Терехов сообщил, что в Харькове был слышен взрыв.
В 15:38 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупанты наносят удары по городу.
В 15:51 мэр Харькова заявил, что попаданий было несколько.
"Прилетов было несколько, на местах попаданий пожара. Информация о пострадавших уточняется", — заявил Терехов.
В 15:57 Терехов сообщил о пяти пострадавших.
В Харьковской области тревога раздается уже более шести с половиной часов.
Напомним, 17 мая в Одессе раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.
Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.
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