Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

В Харькове раздался мощный взрыв в пятницу, 17 мая. Жителей города просят осторожничать, поскольку существует риск новых взрывов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 17 мая

В 15:37 Терехов сообщил, что в Харькове был слышен взрыв.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В 15:38 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупанты наносят удары по городу.

Сообщение Олега Синегубова Фото: скриншот

В 15:51 мэр Харькова заявил, что попаданий было несколько.

"Прилетов было несколько, на местах попаданий пожара. Информация о пострадавших уточняется", — заявил Терехов.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В 15:57 Терехов сообщил о пяти пострадавших.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В Харьковской области тревога раздается уже более шести с половиной часов.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 17 мая в Одессе раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистики с юга.

Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.