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В Харькове раздался мощный взрыв

19 мая 2024 11:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрыв в Харькове днем 19 мая
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове в воскресенье, 19 мая, был слышен сильный взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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"Сильный взрыв в Харькове. Будьте осторожны!", — написал Терехов.

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Скриншот сообщения Терехова

Также о звуках взрывов сообщил и глава ОВА Олег Синегубов.

"Взрыв в Харькове. Будьте в укрытиях!", — отметил он.

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Скриншот сообщения Синегубова

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с восточного направления. Защитники призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 11.10 воздушная тревога объявлена на половине территорий Украины.

тревога в Украине 19 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.

А в Институте изучения войны отмечали, что российские войска, вероятно, готовятся ко второй фазе своей наступательной операции на севере Харьковской области.

Харьков
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обстрелы
воздушная тревога
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атака

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