Взрыв в Харькове днем 19 мая

В Харькове раздался мощный взрыв
В Харькове в воскресенье, 19 мая, был слышен сильный взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Взрыв в Харькове 19 мая
"Сильный взрыв в Харькове. Будьте осторожны!", — написал Терехов.
Также о звуках взрывов сообщил и глава ОВА Олег Синегубов.
"Взрыв в Харькове. Будьте в укрытиях!", — отметил он.
Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с восточного направления. Защитники призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Отметим, что по состоянию на 11.10 воздушная тревога объявлена на половине территорий Украины.
Напомним, за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.
А в Институте изучения войны отмечали, что российские войска, вероятно, готовятся ко второй фазе своей наступательной операции на севере Харьковской области.
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