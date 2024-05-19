Взрыв в Харькове днем 19 мая

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Харькове в воскресенье, 19 мая, был слышен сильный взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 19 мая

"Сильный взрыв в Харькове. Будьте осторожны!", — написал Терехов.

Скриншот сообщения Терехова

Также о звуках взрывов сообщил и глава ОВА Олег Синегубов.

"Взрыв в Харькове. Будьте в укрытиях!", — отметил он.

Скриншот сообщения Синегубова

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с восточного направления. Защитники призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 11.10 воздушная тревога объявлена на половине территорий Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.

А в Институте изучения войны отмечали, что российские войска, вероятно, готовятся ко второй фазе своей наступательной операции на севере Харьковской области.