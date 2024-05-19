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У Харкові пролунав потужний вибух

19 травня 2024 11:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибух у Харкові вдень 19 травня
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові у неділю, 19 травня, було чутно сильний вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"Сильний вибух у Харкові. Будьте обережні!" — написав Терехов.

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Скриншот допису Терехова

Також про звуки вибухів повідомив і голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вибух у Харкові. Будьте в укриттях!" — зазначив він.

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Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога, зі східного напрямку. Захисники закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 11:10 повітряна тривога оголошена на половині територій України.

тривога в Україні 19 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.

А в Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська, ймовірно, готуються до другої фази своєї наступальної операції на півночі Харківської області.

Харків
вибух
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні
атака

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