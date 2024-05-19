Вибух у Харкові вдень 19 травня

У Харкові пролунав потужний вибух
У Харкові у неділю, 19 травня, було чутно сильний вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Вибух в Харкові 19 травня
"Сильний вибух у Харкові. Будьте обережні!" — написав Терехов.
Також про звуки вибухів повідомив і голова ОВА Олег Синєгубов.
"Вибух у Харкові. Будьте в укриттях!" — зазначив він.
Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога, зі східного напрямку. Захисники закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Зазначимо, що станом на 11:10 повітряна тривога оголошена на половині територій України.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.
А в Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська, ймовірно, готуються до другої фази своєї наступальної операції на півночі Харківської області.
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