Вибух у Харкові вдень 19 травня

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У Харкові у неділю, 19 травня, було чутно сильний вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"Сильний вибух у Харкові. Будьте обережні!" — написав Терехов.

Скриншот допису Терехова

Також про звуки вибухів повідомив і голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вибух у Харкові. Будьте в укриттях!" — зазначив він.

Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога, зі східного напрямку. Захисники закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 11:10 повітряна тривога оголошена на половині територій України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.

А в Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська, ймовірно, готуються до другої фази своєї наступальної операції на півночі Харківської області.