Взрыв в Харькове раздался вечером 9 ноября - что известно

Службы на месте обстрелов в Харькове. Иллюстративное фото: Нацполиция

Взрыв в Харькове вечером 9 ноября раздался около 22:05. О запуске управляемых авиабомб в Харьковскую область предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Об атаке на Харьков написал в Telegram глава города Игорь Терехов .

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Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова 9 ноября

Вечером 9 ноября в Харькове раздался взрыв. Мэр города Игорь Терехов предупредил об опасности повторных запусков КАБ. О вероятности повторной атаки написал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 21:25.

Карта тревог. Фото: скриншот

В Воздушных силах в 22:03 сообщили о запуске управляемых авиабомб в Харьковскую и КАБ непосредственно в направлении Харькова.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

В 22:13 Воздушные силы сообщили о повторном запуске россиянами управляемых авиабомб.

Официальной информации о попадании и последствиях бомбардировки не поступало.

Напомним, в Киевской области вечером 9 ноября раздались взрывы. Известно, что работает противовоздушная оборона .

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