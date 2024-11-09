Вибух у Харкові пролунав ввечері 9 листопада — що відомо

Служби на місці обстрілу в Харкові. Ілюстративне фото: Нацполіція

Вибух у Харкові ввечері 9 листопада пролунав близько 22:05. Про запуск керованих авіабомб на Харківщину попередили в Повітряних силах ЗСУ.

Про атаку на Харків написав у Telegram очільник міста Ігор Терехов.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова 9 листопада

Ввечері 9 листопада у Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов попередив про небезпеку повторних запусків КАБів. Про ймовірність повторної атаки написав також начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Повітряну тривогу в Харкові та області було оголошено о 21:25.

Карта тривог. Фото: скриншот

У Повітряних силах о 22:03 повідомили про запуск керованих авіабомб на Харківщину та КАБ безпосередньо у напрямку Харкова.

Допис ПС. Фото: скриншот

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

О 22:13 Повітряні сили повідомили про повторний запуск росіянами керованих авіабомб.

Офіційної інформації щодо влучань та наслідків бомбардування не надходило.

Нагадаємо, у Київській області ввечері 9 листопада пролунали вибухи. Відомо, що працює протиповітряна оборона.

Раніше Новини.LIVE писали, що внаслідок атаки на Одеський район постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, який розташований навпроти ринку "7-й кілометр". Понад 100 квартир зазнали пошкоджень, згоріли автомобілі, припарковані біля будинків.