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У Харкові пролунав потужний вибух

9 листопада 2024 22:12
Галина Шподарева - редактор
Вибух у Харкові пролунав ввечері 9 листопада — що відомо
Служби на місці обстрілу в Харкові. Ілюстративне фото: Нацполіція
Галина Шподарева - редактор

Вибух у Харкові ввечері 9 листопада пролунав близько 22:05. Про запуск керованих авіабомб на Харківщину попередили в Повітряних силах ЗСУ. 

Про атаку на Харків написав у Telegram очільник міста Ігор Терехов.

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Допис Терехова
Допис Терехова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова 9 листопада

Ввечері 9 листопада у Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов попередив про небезпеку повторних запусків КАБів. Про ймовірність повторної атаки написав також начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Допис Синєгубова
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Повітряну тривогу в Харкові та області було оголошено о 21:25. 

Карта тривог
Карта тривог. Фото: скриншот

У Повітряних силах о 22:03 повідомили про запуск керованих авіабомб на Харківщину та КАБ безпосередньо у напрямку Харкова. 

Допис ПС
Допис ПС. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

О 22:13 Повітряні сили повідомили про повторний запуск росіянами керованих авіабомб. 

Офіційної інформації щодо влучань та наслідків бомбардування не надходило. 

Нагадаємо, у Київській області ввечері 9 листопада пролунали вибухи. Відомо, що працює протиповітряна оборона.

Раніше Новини.LIVE писали, що внаслідок атаки на Одеський район постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, який розташований навпроти ринку "7-й кілометр". Понад 100 квартир зазнали пошкоджень, згоріли автомобілі, припарковані біля будинків.

Харків вибух обстріли КАБ Ігор Терехов Харківська область

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