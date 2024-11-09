Вибух у Харкові пролунав ввечері 9 листопада — що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух
Вибух у Харкові ввечері 9 листопада пролунав близько 22:05. Про запуск керованих авіабомб на Харківщину попередили в Повітряних силах ЗСУ.
Про атаку на Харків написав у Telegram очільник міста Ігор Терехов.
Обстріл Харкова 9 листопада
Ввечері 9 листопада у Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов попередив про небезпеку повторних запусків КАБів. Про ймовірність повторної атаки написав також начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повітряну тривогу в Харкові та області було оголошено о 21:25.
У Повітряних силах о 22:03 повідомили про запуск керованих авіабомб на Харківщину та КАБ безпосередньо у напрямку Харкова.
О 22:13 Повітряні сили повідомили про повторний запуск росіянами керованих авіабомб.
Офіційної інформації щодо влучань та наслідків бомбардування не надходило.
Нагадаємо, у Київській області ввечері 9 листопада пролунали вибухи. Відомо, що працює протиповітряна оборона.
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