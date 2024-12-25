Взрывы в Харькове утром 25 декабря — оккупанты обстреливают город

Спасатель тушит пожар. Архивное фото: ГСЧС Харьковщины

Взрывы в Харькове раздались утром 25 декабря. Через час до этого россияне ударили по трем районам города, есть пострадавшие.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харькове утром 25 декабря

Обновлено 08:32. Терехов рассказал, что прилет произошел по частному сектору Основянского района. Пожар в одноэтажном доме. Информация о пострадавших уточняется.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В 08:15 мониторинговые каналы сообщили, что в Харькове снова раздался взрыв.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Через несколько минут после этого Терехов рассказал, что россияне ударили по городу еще и "шахедом". По состоянию на данный момент на месте прилета пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Также о движении БпЛА над городом предупреждали Воздушные силы. Они призывали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, ранее утром 25 декабря в Харькове было слышно не менее семи взрывов. Терехов сообщил, что россияне атаковали город ракетами, есть пострадавшие.

Кроме того, сегодня утром взрывы прогремели и в Киеве. В столице и многих областях продолжается воздушная тревога.