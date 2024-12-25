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У Харкові пролунав потужний вибух

25 грудня 2024 08:19
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Харкові зранку 25 грудня — окупанти обстрілюють місто
Рятувальник гасить пожежу. Архівне фото: ДСНС Харківщини
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Харкові пролунали зранку 25 грудня. За годину до цього росіяни вдарили по трьох районах міста, є постраждалі.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові зранку 25 грудня

Оновлено 08:32. Терехов розповів, що приліт стався по приватному сектору Основʼянського району. Пожежа в одноповерховому будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Скриншот допису Ігоря Терехова

О 08:15 моніторингові канали повідомили, що у Харкові знову пролунав вибух.

вибух у Харкові зранку 25 грудня
Скриншот допису моніторингового каналу

За кілька хвилин після цього Терехов розповів, що росіяни вдарили по місту ще й "шахедом". Станом на зараз на місці прильоту пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

удар по Харкову 25 грудня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Також про рух БпЛА над містом попереджали Повітряні сили. Вони закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, раніше вранці 25 грудня у Харкові було чутно щонайменше сім вибухів. Терехов повідомив, що росіяни атакували місто ракетами, є постраждалі. 

Крім того, сьогодні зранку вибухи пролунали й у Києві. У столиці та ще багатьох областях триває повітряна тривога.

Харків вибух росіяни обстріли війна в Україні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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