Вибухи у Харкові зранку 25 грудня — окупанти обстрілюють місто

Рятувальник гасить пожежу. Архівне фото: ДСНС Харківщини

Вибухи у Харкові пролунали зранку 25 грудня. За годину до цього росіяни вдарили по трьох районах міста, є постраждалі.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові зранку 25 грудня

Оновлено 08:32. Терехов розповів, що приліт стався по приватному сектору Основʼянського району. Пожежа в одноповерховому будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Скриншот допису Ігоря Терехова

О 08:15 моніторингові канали повідомили, що у Харкові знову пролунав вибух.

Скриншот допису моніторингового каналу

За кілька хвилин після цього Терехов розповів, що росіяни вдарили по місту ще й "шахедом". Станом на зараз на місці прильоту пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Також про рух БпЛА над містом попереджали Повітряні сили. Вони закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, раніше вранці 25 грудня у Харкові було чутно щонайменше сім вибухів. Терехов повідомив, що росіяни атакували місто ракетами, є постраждалі.

Крім того, сьогодні зранку вибухи пролунали й у Києві. У столиці та ще багатьох областях триває повітряна тривога.