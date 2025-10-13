Вибухи у Харкові 13 жовтня — що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух
У Харкові вранці 13 жовтня пролунав сильний вибух. У місті було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Вибух у Харкові
Близько 9:20 у місці було чутно звук вибуху під час оголошеної повітряної тривоги.
Як повідомив міський голова, вибух стався у Київському районі Харкова. Його причини встановлюються.
"Стався вибух у центральній частині Київського району міста, у житловій забудові, у будинках вибиті шибки. Причини вибуху встановлюються", — написав Терехов.
Попередньо повідомлялося, що над містом було зафіксовано розвідувальний БпЛА ворога.
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про фіксацію швидкісної цілі з Білгородської області РФ в бік східної частини Харківської області.
Крім того, після стало відомо про застосування екстрених відключень електроенергії на Харківщині. Мешканців закликають не користуватися потужними електроприладами та зарядити мобільні пристрої. Термін дії аварійних відключень наразі невідомий.
Нагадаємо, напередодні російська армія атакувала Харків — було пошкоджено житлові будинки.
А також повідомлялося, що внаслідок обстрілу Чугуєва постраждала дитина.
