Головна Харків У Харкові пролунав потужний вибух

У Харкові пролунав потужний вибух

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 09:24
Вибухи у Харкові 13 жовтня — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У Харкові вранці 13 жовтня пролунав сильний вибух. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Вибух у Харкові

Близько 9:20 у місці було чутно звук вибуху під час оголошеної повітряної тривоги.

Як повідомив міський голова, вибух стався у Київському районі Харкова. Його причини встановлюються.

"Стався вибух у центральній частині Київського району міста, у житловій забудові, у будинках вибиті шибки. Причини вибуху встановлюються", — написав Терехов.

Вибух у Харкові
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Попередньо повідомлялося, що над містом було зафіксовано розвідувальний БпЛА ворога.

Вибух у Харкові 13 жовтня
Повідомлення місцевих спільнот. Фото: скриншот з Telegram

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про фіксацію швидкісної цілі з Білгородської області РФ в бік східної частини Харківської області.

Атака на Харківщину 13 жовтня
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Крім того, після стало відомо про застосування екстрених відключень електроенергії на Харківщині. Мешканців закликають не користуватися потужними електроприладами та зарядити мобільні пристрої. Термін дії аварійних відключень наразі невідомий.

Аварійні відключення у Харкові
Повідомлення про аварійні відключення. Фото: Укренерго

Нагадаємо, напередодні російська армія атакувала Харків — було пошкоджено житлові будинки.

А також повідомлялося, що внаслідок обстрілу Чугуєва постраждала дитина.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
