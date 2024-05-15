В Харькове раздался мощный взрыв — что известно
В Харькове раздался мощный взрыв в обед, 15 мая. Перед этим в городе и регионе раздалась воздушная тревога из-за угрозы применения авиационных средств поражения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мониторинговые и местные паблики в Telegram.
Взрывы в Харькове 15 мая — что известно
13:09 в ВС ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях, а также о угрозе применения авиационных средств поражения.
13:12 стало известно, что оккупанты запустили ракеты в направлении Харьковщины. Жителей Харькова и региона призвали находиться в укрытиях.
13:13 раздался мощный взрыв в районе населенного пункта Циркуны Харьковского района. Предварительно РФ запустила С-300.
Напомним, ситуация в Харьковской области остается сложной. На улицах города Волчанск идут бои. Россияне практически захватили населенный пункт.
В этой связи продолжается эвакуация населения. За минувшие сутки из прифронтовых населенных пунктов вывезли более 900 человек.
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