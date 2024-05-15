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В Харькове раздался мощный взрыв — что известно

15 мая 2024 13:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове раздался мощный взрыв — что известно
Ракеты в небе. Фото: Shutterstock
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове раздался мощный взрыв в обед, 15 мая. Перед этим в городе и регионе раздалась воздушная тревога из-за угрозы применения авиационных средств поражения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мониторинговые и местные паблики в Telegram.

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Взрывы в Харькове 15 мая — что известно

13:09 в ВС ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях, а также о угрозе применения авиационных средств поражения.

взрыв в Харькове в обед 15 мая
Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

 

13:12 стало известно, что оккупанты запустили ракеты в направлении Харьковщины. Жителей Харькова и региона призвали находиться в укрытиях.

13:13 раздался мощный взрыв в районе населенного пункта Циркуны Харьковского района. Предварительно РФ запустила С-300.

воздушная тревога и взрыв в Харькове
Сообщение местного паблика. Фото: скриншот

 

Напомним, ситуация в Харьковской области остается сложной. На улицах города Волчанск идут бои. Россияне практически захватили населенный пункт.

В этой связи продолжается эвакуация населения. За минувшие сутки из прифронтовых населенных пунктов вывезли более 900 человек.

война
ВСУ
Харьков
взрыв
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Харьковская область
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оккупанты
ПВО
война в Украине

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