У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

Ракети в небі. Фото: Shutterstock

У Харкові пролунав потужний вибух в обід, 15 травня. Перед цим у місті та регіоні пролунала повітряна тривога через загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, моніторингові та місцеві пабліки у Telegram.

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13:09 у ПС ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

13:12 стало відомо, що окупанти запустили ракети у напрямку Харківщини. Мешканців Харкова та регіону закликали перебувати в укриттях.

13:13 пролунав потужний вибух у районі населеного пункту Циркуни Харківського району. Попередньо, РФ запустила С-300.

Допис місцевого пабліку. Фото: скриншот

Нагадаємо, ситуація у Харківській області залишається складною. На вулицях міста Вовчанськ точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт.

У зв'язку з цим продовжується евакуація населення. За минулу добу з прифронтових населених пунктів вивезли понад 900 осіб.