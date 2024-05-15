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У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

15 травня 2024 13:22
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Козюк Тетяна
редактор
У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
Ракети в небі. Фото: Shutterstock
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові пролунав потужний вибух в обід, 15 травня. Перед цим у місті та регіоні пролунала повітряна тривога через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, моніторингові та місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи у Харкові 15 травня — що відомо

13:09 у ПС ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

вибух у Харкові в обід 15 травня
Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

 

13:12 стало відомо, що окупанти запустили ракети у напрямку Харківщини. Мешканців Харкова та регіону закликали перебувати в укриттях.

13:13 пролунав потужний вибух у районі населеного пункту Циркуни Харківського району. Попередньо, РФ запустила С-300. 

повітряна тривога та вибух у Харкові
Допис місцевого пабліку. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, ситуація у Харківській області залишається складною. На вулицях міста Вовчанськ точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт.

У зв'язку з цим продовжується евакуація населення. За минулу добу з прифронтових населених пунктів вивезли понад 900 осіб. 

війна
ЗСУ
Харків
вибух
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ППО
війна в Україні

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