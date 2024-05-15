У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
У Харкові пролунав потужний вибух в обід, 15 травня. Перед цим у місті та регіоні пролунала повітряна тривога через загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, моніторингові та місцеві пабліки у Telegram.
Вибухи у Харкові 15 травня — що відомо
13:09 у ПС ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
13:12 стало відомо, що окупанти запустили ракети у напрямку Харківщини. Мешканців Харкова та регіону закликали перебувати в укриттях.
13:13 пролунав потужний вибух у районі населеного пункту Циркуни Харківського району. Попередньо, РФ запустила С-300.
Нагадаємо, ситуація у Харківській області залишається складною. На вулицях міста Вовчанськ точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт.
У зв'язку з цим продовжується евакуація населення. За минулу добу з прифронтових населених пунктів вивезли понад 900 осіб.
Читайте Новини.LIVE!