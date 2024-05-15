Бойові дії на Харківщині тривають — в ОВА розповіли, скільки людей ще евакуювали

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область 14 травня. Внаслідок ворожих атак відомо про 24 поранених людей, також одна цивільна жінка загинула. Крім того, через бойові дії продовжується евакуація населення з прифронтових населених пунктів — лише за вчора вивезли понад 900 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 15 травня.

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Наслідки обстрілів Харкова та області 14 травня

За словами Синєгубова, вчора російські загарбники декілька разів обстрілювали Харків. Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти та автомобілі. Ворожа атака поранила 22 людини.

Також під удар потрапили:

село Слобожанське: через обстріл КАБом сталося загоряння будинку;

місто Вовчанськ: атака поранила двох людей, після повторного обстрілу загинула 79-річна жінка;

село Липці: росіяни пошкодили чотири приватні будинки;

село Лиман: обстріл пошкодив приватний будинок та господарчі споруди, виникли пожежі;

село Борова: обстріл із РСЗВ пошкодив приватний будинок.

Бойові дії на Харківщині

Також, як повідомили в ОВА, бойові дії на Харківщині тривають. Зокрема, на Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника, ще 16 — на Куп'янському. Зазначається, що успіху ворог не має.

Евакуація на Харківщині

Крім того, у прифронтових населених пунктах продовжується евакуація населення. За минулу добу у безпечні місця вивезли 968 осіб.

Усього евакуйовано 7991 людей.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, за останні 24 години темп наступу росіян на півночі Харківської області значно знизився.

Перед цим керівник ГУР МО України Кирило Буданов проаналізував ситуацію у Харківські області та розповів про ймовірні успіхи противника 13 травня.