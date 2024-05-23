Взрыв в Харькове утром 23 мая

В Харькове раздался мощный взрыв — что известно
Взрыв в Харькове раздался утром 23 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Взрыв в Харькове
Взрыв в городе раздался около 10:27. Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Синегубов сообщил, что по меньшей мере пять ударов нанесли оккупанты по городу.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 462 раза били по Запорожской области, взрывы раздавались в семи населенных пунктах. В ОВА поступило 15 сообщений о разрушении жилья, никто из гражданских не пострадал.
Также полицейские опубликовали видео, которое зафиксировало первые минуты после удара, произошедшего 22 мая в Харькове в результате атаки со стороны российской армии. В результате обстрела ранения получили 12 человек.
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