Взрыв в Харькове утром 23 мая

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: "Укринформ"

Взрыв в Харькове раздался утром 23 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Взрыв в городе раздался около 10:27. Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Синегубов сообщил, что по меньшей мере пять ударов нанесли оккупанты по городу.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 462 раза били по Запорожской области, взрывы раздавались в семи населенных пунктах. В ОВА поступило 15 сообщений о разрушении жилья, никто из гражданских не пострадал.

Также полицейские опубликовали видео, которое зафиксировало первые минуты после удара, произошедшего 22 мая в Харькове в результате атаки со стороны российской армии. В результате обстрела ранения получили 12 человек.