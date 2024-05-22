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Обстріл Харкова — у поліції показали перші хвилини після атаки

22 травня 2024 23:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Обстріл Харкова — у поліції показали перші хвилини після атаки
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ГУНП у Харківській області
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Поліцейські опублікували відео, що зафіксувало перші хвилини після удару, який стався 22 травня у Харкові в результаті атаки з боку російської армії. Внаслідок обстрілу поранення отримало 12 людей.

Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram в середу, 22 травня. 

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Відео, що з'явилося в мережі, зафіксувало моменти, коли патрульні неподалік від місця вибуху відгукнулися на сигнали про трагедію. На записі можна почути звуки вибуху та бачити зусилля поліцейських, щоб надати допомогу тим, хто постраждав у результаті нападу.

Патрульні Юлія Гавришева, Артем Нетіков і Денис Зотіков, не дивлячись на ризик, відразу після обстрілу вирушили на допомогу пораненим.

Нагадаємо, у Харкові вдень пролунали кілька вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали громадян про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано кафе, пошкоджено ще одне кафе, автомийка та знищено чотири цивільних авто. 

Харків
поліція
обстріли
ракета
поранення
авіабомба
Нацполіція

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