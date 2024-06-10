Россия нанесла авиаудар по Харькову 10 июня — что известно

Российский тяжкий истребитель Су-35, который может нести корректируемые авиабомбы. Фото иллюстративное: росСМИ

В Харькове днем, 10 июня, раздался мощный взрыв . По предварительной информации, по городу был совершен авиаудар.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

Читайте также:

В Харькове раздались взрывы

По информации от Воздушных сил ВСУ, тактическая авиация ВКС РФ запустила управляемые авиабомбы по северо-восточному направлению у границы с Харьковской областью.

Скриншот сообщения ПС ВСУ

По информации мэра города Игоря Терехова, вражеская бомба попала на окраины города в район жилой застройки.

Скриншот сообщения Терехова

В то же время глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пожаре на месте прилета.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ранее взрывы прогремели в Херсоне , несмотря на то, что в городе и области не звучала воздушная тревога.

Также за минувшие сутки россияне атаковали Харьковскую область, вызвав пожар в частных домах. Пострадала женщина.