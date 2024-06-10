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В Харькове раздался мощный взрыв — что известно

10 июня 2024 17:40
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Илья Рябинин
редактор
Россия нанесла авиаудар по Харькову 10 июня — что известно
Российский тяжкий истребитель Су-35, который может нести корректируемые авиабомбы. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове днем, 10 июня, раздался мощный взрыв . По предварительной информации, по городу был совершен авиаудар.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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В Харькове раздались взрывы

По информации от Воздушных сил ВСУ, тактическая авиация ВКС РФ запустила управляемые авиабомбы по северо-восточному направлению у границы с Харьковской областью.

В Харькове раздался мощный взрыв — что известно - фото 1
Скриншот сообщения ПС ВСУ

По информации мэра города Игоря Терехова, вражеская бомба попала на окраины города в район жилой застройки.

харьков взрывы
Скриншот сообщения Терехова

В то же время глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пожаре на месте прилета.

авиаудар харьков
Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ранее взрывы прогремели в Херсоне , несмотря на то, что в городе и области не звучала воздушная тревога.

Также за минувшие сутки россияне атаковали Харьковскую область, вызвав пожар в частных домах. Пострадала женщина.

взрыв
Украина
Харьков
авиабомба
война в Украине
ВСУ
истребитель

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