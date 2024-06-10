Россия нанесла авиаудар по Харькову 10 июня — что известно

В Харькове раздался мощный взрыв — что известно
В Харькове днем, 10 июня, раздался мощный взрыв . По предварительной информации, по городу был совершен авиаудар.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.
В Харькове раздались взрывы
По информации от Воздушных сил ВСУ, тактическая авиация ВКС РФ запустила управляемые авиабомбы по северо-восточному направлению у границы с Харьковской областью.
По информации мэра города Игоря Терехова, вражеская бомба попала на окраины города в район жилой застройки.
В то же время глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пожаре на месте прилета.
Напомним, ранее взрывы прогремели в Херсоне , несмотря на то, что в городе и области не звучала воздушная тревога.
Также за минувшие сутки россияне атаковали Харьковскую область, вызвав пожар в частных домах. Пострадала женщина.
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