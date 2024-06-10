Росія завдала авіаудару по Харкову 10 червня — що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
У Харкові вдень, 10 червня, пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, по місту було скоєно авіаудар.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.
В Харкові пролунали вибухи
За інформацією від Повітряних сил ЗСУ, тактична авіація ПКС РФ запустила керовані авіабомби з північно-східному напрямку біля кордону з Харківською областю.
За інформацією мера міста Ігоря Терехова, ворожа бомба влучила на околиці міста в район житлової забудови.
Водночас глава ХОВА Олег Синєгубов повідомив про пожежу на місці прильоту.
Нагадаємо, раніше вибухи пролунали в Херсоні, попри те, що в місті та області не лунала повітряна тривога.
Також за минулу добу росіяни атакували Харківську область, спричинивши пожежу в приватних будинках. Постраждала жінка.
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