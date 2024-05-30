В Харькове раздался взрыв

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Харькове прогремел взрыв в четверг, 30 мая. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Россияне продолжают атаковать Харьков. Около 19:29 в городе снова был слышен взрыв.

"В Харькове громко. Будьте осторожны!!!" — написал Терехов.

Сообщение Игоря Терехова о взрыве. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Харькове и области звучит почти пять часов.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, ночью 30 мая раздались мощные взрывы в Харькове. Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре города.

Также мы сообщали о том, что этой ночью россияне обстреляли ферму в Харьковской области. На месте попадания вспыхнул пожар.