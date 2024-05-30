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В Харькове раздался взрыв

30 мая 2024 19:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Харькове раздался взрыв
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харькове прогремел взрыв в четверг, 30 мая. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Россияне продолжают атаковать Харьков. Около 19:29 в городе снова был слышен взрыв.

"В Харькове громко. Будьте осторожны!!!" — написал Терехов.

Сообщение Игоря Терехова о взрыве. Фото: скриншот
Сообщение Игоря Терехова о взрыве. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Харькове и области звучит почти пять часов.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, ночью 30 мая раздались мощные взрывы в Харькове. Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре города.

Также мы сообщали о том, что этой ночью россияне обстреляли ферму в Харьковской области. На месте попадания вспыхнул пожар. 

Харьков
взрыв
Игорь Терехов
война в Украине
Харьковская область
война
атака

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