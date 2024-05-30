В Харькове раздался взрыв
30 мая 2024 19:36
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
В Харькове прогремел взрыв в четверг, 30 мая. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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Россияне продолжают атаковать Харьков. Около 19:29 в городе снова был слышен взрыв.
"В Харькове громко. Будьте осторожны!!!" — написал Терехов.
Воздушная тревога в Харькове и области звучит почти пять часов.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, ночью 30 мая раздались мощные взрывы в Харькове. Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре города.
Также мы сообщали о том, что этой ночью россияне обстреляли ферму в Харьковской области. На месте попадания вспыхнул пожар.
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