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У Харкові пролунав вибух

30 травня 2024 19:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Харкові пролунав вибух
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Харкові прогримів вибух у четвер, 30 травня. Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Росіяни продовжують атакувати Харків. Близько 19:29 в місті знову було чутно вибух. 

"У Харкові гучно. Будьте обережні!!!", — написав Терехов.

Допис Ігоря Терехова про вибух. Фото: скриншот
Допис Ігоря Терехова про вибух. Фото: скриншот

Повітряна тривога у Харкові та області лунає вже майже п'ять годин.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі 30 травня пролунали потужні вибухи в Харкові. Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі міста.

Також ми повідомляли про те, що цієї ночі росіяни обстріляли ферму в Харківській області. На місці влучення спалахнула пожежа. 

Харків
вибух
Ігор Терехов
війна в Україні
Харківська область
війна
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