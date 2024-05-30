У Харкові пролунав вибух

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У Харкові прогримів вибух у четвер, 30 травня. Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Вибухи в Харкові 30 травня

Росіяни продовжують атакувати Харків. Близько 19:29 в місті знову було чутно вибух.

"У Харкові гучно. Будьте обережні!!!", — написав Терехов.

Допис Ігоря Терехова про вибух. Фото: скриншот

Повітряна тривога у Харкові та області лунає вже майже п'ять годин.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі 30 травня пролунали потужні вибухи в Харкові. Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі міста.

Також ми повідомляли про те, що цієї ночі росіяни обстріляли ферму в Харківській області. На місці влучення спалахнула пожежа.