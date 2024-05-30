У Харкові пролунав вибух
30 травня 2024 19:36
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
У Харкові прогримів вибух у четвер, 30 травня. Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
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Вибухи в Харкові 30 травня
Росіяни продовжують атакувати Харків. Близько 19:29 в місті знову було чутно вибух.
"У Харкові гучно. Будьте обережні!!!", — написав Терехов.
Повітряна тривога у Харкові та області лунає вже майже п'ять годин.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, уночі 30 травня пролунали потужні вибухи в Харкові. Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі міста.
Також ми повідомляли про те, що цієї ночі росіяни обстріляли ферму в Харківській області. На місці влучення спалахнула пожежа.
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