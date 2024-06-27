Взрыв в Харькове сегодня утром, 27 июня

В Харькове раздался взрыв
Взрыв в Харькове раздался утром в четверг, 27 июня. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Харькове
"В Харькове снова слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Напомним, российские оккупанты в течение последних суток несколько раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов пострадали 12 человек.
Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты впервые ударили по Харькову модифицированной управляемой авиационной бомбой во время атаки 23 июня. По словам чиновника, Россия использует город как полигон.
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