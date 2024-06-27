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В Харькове раздался взрыв

27 июня 2024 10:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрыв в Харькове сегодня утром, 27 июня
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Харькове раздался утром в четверг, 27 июня. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Харькове

"В Харькове снова слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.

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Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты в течение последних суток несколько раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов пострадали 12 человек.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты впервые ударили по Харькову модифицированной управляемой авиационной бомбой во время атаки 23 июня. По словам чиновника, Россия использует город как полигон.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
воздушная тревога

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