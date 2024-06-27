Обстріли Харківської області протягом останньої доби — деталі від Синєгубова

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти протягом останньої доби декілька разів атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 27 червня.

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Внаслідок потрапляння ворожого КАБа 26 червня о 16:40 у Харкові пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

О 15:44 під ударом противника опинилося м. Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр та автомобілі. Синєгубов повідомив, що постраждали 12 людей:

п'ятеро госпіталізовані до медичного закладу;

у семи постраждалих гостра реакція на стрес (із них троє дітей) — від госпіталізації відмовились.

"12:14 Харківській район, Липецька громада, с. Мале Веселе. Внаслідок обстрілу КАБом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи, стан стабільний", — розповів очільник Харківської ОВА.

За його словами, протягом доби противник завдавав ударів по місту Куп'янськ. Внаслідок обстрілу ракетами УМПБ-Д30 пошкоджено будинок та господарчі споруди. Також у с. Петропавлівка через влучання двох російських КАбів пошкоджено адмінбудівлю. На щастя, без постраждалих.

Ситуація на напрямках фронту

Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку російські окупанти десять разів, за підтримки авіації, штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

"Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки і Степової Новоселівки тривають бойові дії", — додав очільник Харківської ОВА.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 червня росіяни обстріляли Харківську область керованими авіаційними бомбами. Ворог влучив по приватному сектору.

Також Синєгубов заявив, що російські окупанти вперше вдарили по Харкову модифікованою керованою авіаційною бомбою під час атаки 23 червня. За словами посадовця, Росія використовує місто як полігон.