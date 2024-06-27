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У Харкові пролунав вибух

27 червня 2024 10:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Харкові сьогодні зранку, 27 червня
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Харкові пролунав зранку у четвер, 27 червня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Харкові знову чутно вибух, ймовірно, за межами міста", — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибух в Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти протягом останньої доби декілька разів атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей.

Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти вперше вдарили по Харкову модифікованою керованою авіаційною бомбою під час атаки 23 червня. За словами посадовця, Росія використовує місто як полігон. 

війна
Харків
вибух
обстріли
повітряна тривога

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