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В Харькове прогремел взрыв

6 марта 2025 13:51
Карина Приходько - Редактор
Взрыв в Харькове 6 марта — в небе вражеские дроны
Дым от взрыва. Фото: Pixabay
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Харькове прогремели днем 7 марта. Военные предупреждали о движении дронов на регион. 

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

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Около 13:48 мониторинговые каналы сообщили, что в Харькове прогремел взрыв.

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Скриншот сообщения мониторингового канала

Накануне в Воздушных силах предупреждали о движении БпЛА в сторону города с северо-востока.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

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Карта воздушных тревог 6 марта. Фото: alarm.in.ukraine

Местные власти пока никак не комментировали звуки взрывов в городе.

Напомним, ночью 6 марта, российские оккупанты атаковали дроном многоэтажку в Харькове.

Местная жительница рассказала, взрыв был настолько сильным, что ее сбросило с кровати.

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