Взрыв в Харькове 6 марта — в небе вражеские дроны

В Харькове прогремел взрыв
Взрывы в Харькове прогремели днем 7 марта. Военные предупреждали о движении дронов на регион.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Харькове 6 марта
Около 13:48 мониторинговые каналы сообщили, что в Харькове прогремел взрыв.
Накануне в Воздушных силах предупреждали о движении БпЛА в сторону города с северо-востока.
Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
Местные власти пока никак не комментировали звуки взрывов в городе.
Напомним, ночью 6 марта, российские оккупанты атаковали дроном многоэтажку в Харькове.
Местная жительница рассказала, взрыв был настолько сильным, что ее сбросило с кровати.
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