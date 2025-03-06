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У Харкові пролунав вибух

6 березня 2025 13:51
Карина Приходько - Редактор
Вибух у Харкові 6 березня — у небі ворожі дрони
Дим від вибуху. Фото: Pixabay
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Харкові пролунали вдень 7 березня. Військові попереджали про рух дронів на регіон.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи у Харкові 6 березня

Близько 13:48 моніторингові канали повідомили, що у Харкові пролунав вибух. 

у Харкові 6 березня пролунали вибухи
Скриншот допису моніторингового каналу

Напередодні у Повітряних силах попереджали про рух БпЛА у сторону міста з північного сходу.

вибухи у Харкові 6 березня
Скриншот допису Повітряних сил

Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

повітряна тривога в Харкові 6 березня
Мапа повітряних тривог 6 березня. Фото: alarm.in.ukraine

Місцева влада поки ніяк не коментувала звуки вибухів в місті.

Нагадаємо, вночі 6 березня, російські окупанти атакували дроном багатоповерхівку у Харкові.

Місцева жителька розповіла, вибух був настільки сильним, що її скинуло з ліжка. 

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