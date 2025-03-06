Вибух у Харкові 6 березня — у небі ворожі дрони

У Харкові пролунав вибух
Вибухи у Харкові пролунали вдень 7 березня. Військові попереджали про рух дронів на регіон.
Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи у Харкові 6 березня
Близько 13:48 моніторингові канали повідомили, що у Харкові пролунав вибух.
Напередодні у Повітряних силах попереджали про рух БпЛА у сторону міста з північного сходу.
Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.
Місцева влада поки ніяк не коментувала звуки вибухів в місті.
Нагадаємо, вночі 6 березня, російські окупанти атакували дроном багатоповерхівку у Харкові.
Місцева жителька розповіла, вибух був настільки сильним, що її скинуло з ліжка.
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