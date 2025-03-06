Удар по Харкову 6 березня — що кажуть місцеві

Наслідки удару по Харкову. Фото: REUTERS/Leah Millis

Місцева мешканка Харкова розповіла, що вночі 6 березня вибух був настільки гучним, що її скинуло з ліжка. Ударний дрон росіян влучив у будинок, де живе жінка з родиною.

Про це харків'янка повідомила кореспонденту Новини.LIVE.

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"Ми спали, потім почули вибух. Він був такий гучний, що нас скинуло з ліжка", — розповіла Тетяна, мешканка постраждалого будинку в Харкові.

Жінка поділилась, що після цього стало відомо, що дрон влучив у їхню багатоповерхівку. Внаслідок атаки у квартирі вибило вікна, також пошкоджена машина. Жодних військових об’єктів у районі немає — тут живуть лише мирні люди.

Нагадаємо, вночі, 6 березня, російські окупанти атакували дроном багатоповерхівку у Харкові.

У ДСНС розповіли, що внаслідок удару частково зруйновано парапет і технічний поверх, також сталася масштабна пожежа.