В Харькове прогремел взрыв 22 апреля - что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Во вторник, 22 апреля, россияне атаковали Харьков. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщили в издании "Суспільне".

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Что известно об обстреле Харькова.

"В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

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Карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Ранее сегодня же, 22 апреля, россияне атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались несколько районов города.

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Напомним, сегодня, 22 апреля, российские войска обстреляли Херсон - были слышны взрывы.

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