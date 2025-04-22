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В Харькове прогремел взрыв

22 апреля 2025 21:36
Анастасия Писаненко - редактор
В Харькове прогремел взрыв 22 апреля - что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот из видео
Анастасия Писаненко - редактор

Во вторник, 22 апреля, россияне атаковали Харьков. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщили в издании "Суспільне".

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Пост Общественного. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Харькова.

"В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

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Карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Ранее сегодня же, 22 апреля, россияне атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались несколько районов города.

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Напомним, сегодня, 22 апреля, российские войска обстреляли Херсон - были слышны взрывы.

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