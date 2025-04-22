В Харькове прогремел взрыв 22 апреля - что известно

В Харькове прогремел взрыв
22 апреля 2025 21:36
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот из видео
Во вторник, 22 апреля, россияне атаковали Харьков. В городе был слышен взрыв.
Об этом сообщили в издании "Суспільне".
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Что известно об обстреле Харькова.
"В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
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Карта тревог выглядит так:
Ранее сегодня же, 22 апреля, россияне атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались несколько районов города.
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Напомним, сегодня, 22 апреля, российские войска обстреляли Херсон - были слышны взрывы.
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