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У Харкові пролунав вибух

22 квітня 2025 21:36
Анастасія Писаненко - редактор
У Харкові пролунав вибух 22 квітня - що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот з відео
Анастасія Писаненко - редактор

У вівторок, 22 квітня, росіяни атакували Харків. У місті було чутно вибух.

Про це повідомили у виданні "Суспільне".

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Пост Суспільного. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Харкова.

"У Харкові було чутно вибух", — говориться у повідомленні.

Карта тривог має такий вигляд:

У Харкові пролунав вибух - фото 2
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Раніше сьогодні ж, 22 квітня, росіяни атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися кілька районів міста. 

Нагадаємо,сьогодні, 22 квітня, російські війська обстріляли Херсон — було чутно вибухи.

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