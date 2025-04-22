У Харкові пролунав вибух 22 квітня - що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У вівторок, 22 квітня, росіяни атакували Харків. У місті було чутно вибух.

Про це повідомили у виданні "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Пост Суспільного. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Харкова.

"У Харкові було чутно вибух", — говориться у повідомленні.

Карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Раніше сьогодні ж, 22 квітня, росіяни атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися кілька районів міста.

Нагадаємо,сьогодні, 22 квітня, російські війська обстріляли Херсон — було чутно вибухи.