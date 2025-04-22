У Харкові пролунав вибух 22 квітня - що відомо

У Харкові пролунав вибух
22 квітня 2025 21:36
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот з відео
У вівторок, 22 квітня, росіяни атакували Харків. У місті було чутно вибух.
Про це повідомили у виданні "Суспільне".
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Що відомо про обстріл Харкова.
"У Харкові було чутно вибух", — говориться у повідомленні.
Карта тривог має такий вигляд:
Раніше сьогодні ж, 22 квітня, росіяни атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися кілька районів міста.
Нагадаємо,сьогодні, 22 квітня, російські війська обстріляли Херсон — було чутно вибухи.
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