Взрыв в Харькове 2 апреля — враг ударил по многоэтажке в Киевском районе

Спасатель в поврежденной многоэтажке. Фото иллюстративное: ГСЧС

Взрыв в Харькове прогремел днем 2 апреля. Российские оккупанты нанесли удар по 16-этажке в Киевском районе.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Взрыв в Харькове

Сильный взрыв в городе был слышен около 16:07.

Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что вражеский беспилотник "Молния" нанес удар по Киевскому району. Сейчас последствия уточняются.

"Есть предварительная информация о попадании в многоэтажку", — добавил он.

Посты Терехова. Фото: скриншот

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что, вероятно, враг ударил по 16-этажке.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Впоследствии информация о попадании подтвердилась.

"Вражеский БпЛА ударил по восьмому этажу многоквартирного дома в Киевском районе города. Пожара, к счастью, нет — в доме повылетали стекла", — добавил Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Харьковской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 2 апреля российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг повредил жилую и коммунальную инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал Харьков ударными беспилотниками. В ГСЧС показали последствия.