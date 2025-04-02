Взрыв в Харькове 2 апреля — враг ударил по многоэтажке в Киевском районе

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове
Взрыв в Харькове прогремел днем 2 апреля. Российские оккупанты нанесли удар по 16-этажке в Киевском районе.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Взрыв в Харькове
Сильный взрыв в городе был слышен около 16:07.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что вражеский беспилотник "Молния" нанес удар по Киевскому району. Сейчас последствия уточняются.
"Есть предварительная информация о попадании в многоэтажку", — добавил он.
А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что, вероятно, враг ударил по 16-этажке.
Впоследствии информация о попадании подтвердилась.
"Вражеский БпЛА ударил по восьмому этажу многоквартирного дома в Киевском районе города. Пожара, к счастью, нет — в доме повылетали стекла", — добавил Терехов.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Харьковской области.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 2 апреля российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг повредил жилую и коммунальную инфраструктуры.
Кроме того, враг атаковал Харьков ударными беспилотниками. В ГСЧС показали последствия.
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