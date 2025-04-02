Вибух у Харкові 2 квітня — ворог вдарив по багатоповерхівці в Київському районі

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові
Вибух у Харкові пролунав вдень, 2 квітня. Російські окупанти завдали удару по 16-поверховій багатоповерхівці в Київському районі.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Вибух у Харкові
Сильний вибух у місті було чутно близько 16:07.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворожий безпілотник "Молнія" завдав удару по Київському району. Наразі наслідки уточнюються.
"Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку", — додав він.
А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, ймовірно, ворог вдарив по 16-поверхівці.
Згодом інформація про влучання підтвердилася.
"Ворожий БпЛА вдарив по восьмому поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста. Пожежі, на щастя, немає — у будинку повилітали шибки", — додав Терехов.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету небезпеку для Харківської області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня російські окупанти атакували Одеську область. Ворог пошкодив житлову та комунальну інфраструктури.
Крім того, ворог атакував Харків ударними безпілотниками. У ДСНС показали наслідки.
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