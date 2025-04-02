Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові arrow

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові

2 квітня 2025 16:11
Аркадій Пастула - Редактор
Вибух у Харкові 2 квітня — ворог вдарив по багатоповерхівці в Київському районі
Рятувальник у пошкодженій багатоповерхівці. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Вибух у Харкові пролунав вдень, 2 квітня. Російські окупанти завдали удару по 16-поверховій багатоповерхівці в Київському районі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Вибух у Харкові

Сильний вибух у місті було чутно близько 16:07.

null
Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворожий безпілотник "Молнія" завдав удару по Київському району. Наразі наслідки уточнюються.

"Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку", — додав він.

null
Дописи Терехова. Фото: скриншот

А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, ймовірно, ворог вдарив по 16-поверхівці.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Згодом інформація про влучання підтвердилася. 

"Ворожий БпЛА вдарив по восьмому поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста. Пожежі, на щастя, немає — у будинку повилітали шибки", — додав Терехов.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету небезпеку для Харківської області.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 2 квітня
Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня російські окупанти атакували Одеську область. Ворог пошкодив житлову та комунальну інфраструктури.

Крім того, ворог атакував Харків ударними безпілотниками. У ДСНС показали наслідки.

війна Харків вибух обстріли повітряна тривога
Реклама
Реклама
Реклама