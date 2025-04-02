Вибух у Харкові 2 квітня — ворог вдарив по багатоповерхівці в Київському районі

Рятувальник у пошкодженій багатоповерхівці. Фото ілюстративне: ДСНС

Вибух у Харкові пролунав вдень, 2 квітня. Російські окупанти завдали удару по 16-поверховій багатоповерхівці в Київському районі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вибух у Харкові

Сильний вибух у місті було чутно близько 16:07.

Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворожий безпілотник "Молнія" завдав удару по Київському району. Наразі наслідки уточнюються.

"Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку", — додав він.

Дописи Терехова. Фото: скриншот

А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, ймовірно, ворог вдарив по 16-поверхівці.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Згодом інформація про влучання підтвердилася.

"Ворожий БпЛА вдарив по восьмому поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста. Пожежі, на щастя, немає — у будинку повилітали шибки", — додав Терехов.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету небезпеку для Харківської області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня російські окупанти атакували Одеську область. Ворог пошкодив житлову та комунальну інфраструктури.

Крім того, ворог атакував Харків ударними безпілотниками. У ДСНС показали наслідки.