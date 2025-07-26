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Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы — что произошло

В Харькове прогремели взрывы — что произошло

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 23:45
Взрывы в Харькове 26 июля из-за дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, поздно вечером 26 июля. Город под атакой дронов. 

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове 26 июля вечером

"В Харькове взрыв. Вражеский дрон ударил по Киевскому району. Будьте осторожны — на город еще идут вражеские БпЛА", — говорится в сообщении в 23:41.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области наблюдается группа ударных дронов, поэтому угроза для Харькова сохраняется.

Обновлено в 23:49

Терехов уточнил, что удар был по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. Последствия пока уточняются.

Также он написал, что город находится под массированной атакой дронов.

Обновлено в 23:54

В Харькове прогремел еще один взрыв. Как пишет мэр, второй прилет был ориентировочно в то же место, что и первый.

Обновлено в 23:57

"В Харькове серия взрывов прогремела в Киевском районе. Более подробная информация выясняется", — написал Синегубов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Вибухи у Харкові 26 липня через дрони - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 26 июля россияне совершили массированную атаку на Харьков. На город летели авиабомбы, баллистика и дроны. Причем из-за одного из повторных ударов РФ среди пострадавших были не только гражданские, но и спасатели. Подробнее о последствиях читайте по этой ссылке.

Также мы писали, что враг атаковал баллистикой Харьков и утром, 25 июля. Тогда было повреждено медучреждение и была информация о многих пострадавших людях.

Харьков взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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