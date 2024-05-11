В Харькове раздался взрыв, зафиксировано попадание, — мэр

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети

В Харькове в субботу, 11 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 11 мая

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", — написал он.

Скриншот сообщения Терехова

Позже Терехов уточнил, что в пригороде было попадание в результате вражеской атаки.

Скриншот сообщения Терехова

В то же время глава ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения Синегубова

Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Впоследствии там отметили, что также существует угроза применения баллистического вооружения с востока.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в течение сегодняшнего дня враг сбросил на Волчанск и населенные пункты около 20 авиационных бомб.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские войска уже вторые сутки ведут контрударные действия на Харьковщине.