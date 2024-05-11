В Харькове раздался взрыв, зафиксировано попадание, — мэр
В Харькове в субботу, 11 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Взрыв в Харькове 11 мая
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", — написал он.
Позже Терехов уточнил, что в пригороде было попадание в результате вражеской атаки.
В то же время глава ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.
Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Впоследствии там отметили, что также существует угроза применения баллистического вооружения с востока.
По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Напомним, в течение сегодняшнего дня враг сбросил на Волчанск и населенные пункты около 20 авиационных бомб.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские войска уже вторые сутки ведут контрударные действия на Харьковщине.
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