У Харкові пролунав вибух, зафіксовано влучання, — мер
У Харкові в суботу, 11 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Вибух у Харкові 11 травня
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", — написав він.
Згодом Терехов уточнив, що у передмісті було влучання внаслідок ворожої атаки.
Водночас голова ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях.
Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Згодом там зазначили, що також є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Станом на 21:20 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.
А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські війська вже другу добу ведуть контрударні дії на Харківщині.
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