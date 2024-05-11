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У Харкові пролунав вибух, зафіксовано влучання, — мер

11 травня 2024 21:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові пролунав вибух, зафіксовано влучання, — мер
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові в суботу, 11 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Вибух у Харкові 11 травня

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", — написав він.

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Скриншот допису Терехова

Згодом Терехов уточнив, що у передмісті було влучання внаслідок ворожої атаки.

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Скриншот допису Терехова

Водночас голова ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях.

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Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Згодом там зазначили, що також є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 21:20 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога 11 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські війська вже другу добу ведуть контрударні дії на Харківщині.

Харків
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