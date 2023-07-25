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В Харькове провели обыск в квартире экс-нардепа, подозреваемого в госизмене: что нашли

25 июля 2023 12:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове провели обыск в квартире экснардепа, подозреваемого в госизмене: что нашли
Бывший народный депутат, подозреваемый в госизмене.Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 25 июля, правоохранители проводят обыски в харьковском доме бывшего народного депутата. Член запрещенной пророссийской партии и бывший владелец одного из телеканалов получил подозрение в государственной измене за ведение информационно-подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает издание ГЛАВКОМ.

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Результаты обысков

Как пишет ГЛАВКОМ, во время проведения обысков в доме подозреваемого в предательстве правоохранители обнаружили ряд неожиданных находок. В частности, обнаружены банкноты российских рублей и всевозможное оружие.

Кроме того, правоохранители нашли литературу пропагандистского толка и герб страны-агрессорки.

Также, судя по фото, в квартире бывшего депутата был антикварный наперсный крест. Вероятно, это может быть награда Российской империи "В память о войне 1853—1856". Она основана вместе с одноименной медалью на ознаменование завершения Крымской войны (1853-1856) и по случаю коронации Александра II.

  • Найдены вещи во время обыска в квартире экснардепа. Фото: ГЛАВКОМ
  • Найдены вещи во время обыска в квартире экснардепа. Фото: ГЛАВКОМ
  • Найдены вещи во время обыска в квартире экснардепа. Фото: ГЛАВКОМ
  • Найдены вещи во время обыска в квартире экснардепа. Фото: ГЛАВКОМ
  • Найдены вещи во время обыска в квартире экснардепа. Фото: ГЛАВКОМ
  • Найдены вещи во время обыска в квартире экснардепа. Фото: ГЛАВКОМ
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Напомним, что по данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения подозреваемый активно помогал России во введении взрывной деятельности против Украины .

Также мы писали о том, что в Харькове осудили эксполицейского за госпредательство .

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