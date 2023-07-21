У Харкові засудили експоліцейського за держзраду

Судове засідання у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Суд визнав винним експоліціянта за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Чоловік працював на ворога під час окупації Куп'янска.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Прокурори у суді довели, що торік, у червні, чинний сержант поліції — начальник конвою відділення №3 взводу №3 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ.

За даними прокуратури, він добровільно обійняв посаду "в.о. начальника групи конвойної служби", а у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став "командиром відділення охорони конвоювання підозрюваних та обвинувачених ІТТ Відділу поліції №1 (дислокація м. Куп'янськ)".

"Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців. За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів", — розповідають правоохоронці.

Експоліцейський засуджений за держзраду. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Напочатку цього року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

21 липня колегія суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо зрадника. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю, та з позбавленням звання "сержант поліції".

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили низку пристосуванців, які співпрацювали з представниками РФ під час окупації Куп’янщини. Усі вони — співробітники різних управлінь Куп’янської міської ради, які після деокупації повернулись до своєї роботи в органі місцевого самоврядування.

Також ми писали про те, що 50-річній жінці з Куп’янського району оголошено підозру в колабораціонізмі (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Під час окупації регіону підозрювана добровільно стала "в.о. директора" Куп’янського ліцею №3.