У Харкові провели обшуку у квартирі екснардепа, якого підозрюють у держзраді: що знайшли

Колишній народний депутат, який підозрюється у держзраді.Фото: УНІАН

Сьогодні, 25 липня, правоохоронці проводять обшуки у харківській оселі колишнього народного депутата. Член забороненої проросійської партії та колишній власник одного із телеканалів отримав підозру в державній державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє видання ГЛАВКОМ.

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Результати обшуків

Як пише ГЛАВКОМ, під час проведення обшуків у помешканні особи, яка підозрюється у зрадництві, правоохоронці виявили ряд несподіваних знахідок. Зокрема, виявлено банкноти російських рублів та різноманітну зброю.

Окрім того, правоохоронці знайшли літературу пропагандистського спрямування та герб країни-агресорки.

Також, судячи з фото, в квартирі колишнього депутата був антикварний наперсний хрест. Ймовірно, це може бути нагорода Російської імперії "На згадку про війну 1853—1856". Вона заснована разом із однойменною медаллю на ознаменування завершення Кримської війни (1853—1856) та з нагоди коронації Олександра II.

Знайдені речі під час обшуку в квартирі екснардепа. Фото: ГЛАВКОМ

Знайдені речі під час обшуку в квартирі екснардепа. Фото: ГЛАВКОМ

Знайдені речі під час обшуку в квартирі екснардепа. Фото: ГЛАВКОМ

Знайдені речі під час обшуку в квартирі екснардепа. Фото: ГЛАВКОМ

Знайдені речі під час обшуку в квартирі екснардепа. Фото: ГЛАВКОМ

Знайдені речі під час обшуку в квартирі екснардепа. Фото: ГЛАВКОМ 1 / 6

Нагадаємо, що за даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення підозрюваний активно допомагав Росії у введенні підривної діяльності проти України.

Також ми писали про те, що у Харкові засудили експоліцейського за держзраду.