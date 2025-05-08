В Харькове рецидивист ограбил мужчину, которому стало плохо — суд вынес приговор

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове рецидивист ограбил мужчину на улице, которому было плохо. Он забрал у него мобильный телефон и снял с руки часы, вследствие чего предстал перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 8 мая.

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Детали дела

Прокуроры установили, что мужчина, который уже имел судимости, в частности за грабежи, совершил очередное преступление. Несмотря на имеющуюся непогашенную судимость, 13 января 2025 года на проспекте Байрона в Харькове он увидел человека, который лежал на земле из-за ухудшения самочувствия.

"Воспользовавшись тем, что потерпевший не в состоянии сопротивляться, грабитель забрал у него мобильный телефон и снял с руки часы, после чего скрылся с места происшествия. Однако избежать ответственности это не помогло — его оперативно задержали правоохранители", — говорится в сообщении.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.

Что решил суд

Суд признал виновным 29-летнего мужчину в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде семи лет трех месяцев лишения свободы.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове мужчина под действием алкогольного опьянения придумал о минировании мостов. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся.

Ранее в Кропивницком наркозависимый похитил велосипед в подвале дома. Он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью один год.