У Харкові рецидивіст пограбував чоловіка, якому стало зле — суд виніс вирок

У Харкові рецидивіст пограбував безпорадного чоловіка на вулиці
У Харкові рецидивіст пограбував чоловіка на вулиці, якому було зле. Він забрав у нього мобільний телефон і зняв з руки годинник, внаслідок чого постав перед судом.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у четвер, 8 травня.
Деталі справи
Прокурори встановили, що чоловік, який уже мав судимості, зокрема за грабежі, скоїв черговий злочин. Попри наявну непогашену судимість, 13 січня 2025 року на проспекті Байрона в Харкові він побачив людину, яка лежала на землі через погіршення самопочуття.
"Скориставшись тим, що потерпілий не в змозі чинити опір, грабіжник забрав у нього мобільний телефон та зняв з руки годинник, після чого втік з місця події. Однак уникнути відповідальності це не допомогло — його оперативно затримали правоохоронці", — йдеться у повідомленні.
Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину.
Що вирішив суд
Суд визнав винним 29-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді семи років трьох місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові чоловік під дією алкогольного спʼяніння вигадав про мінування мостів. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся.
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