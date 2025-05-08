У Харкові рецидивіст пограбував чоловіка, якому стало зле — суд виніс вирок

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Харкові рецидивіст пограбував чоловіка на вулиці, якому було зле. Він забрав у нього мобільний телефон і зняв з руки годинник, внаслідок чого постав перед судом.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у четвер, 8 травня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Прокурори встановили, що чоловік, який уже мав судимості, зокрема за грабежі, скоїв черговий злочин. Попри наявну непогашену судимість, 13 січня 2025 року на проспекті Байрона в Харкові він побачив людину, яка лежала на землі через погіршення самопочуття.

"Скориставшись тим, що потерпілий не в змозі чинити опір, грабіжник забрав у нього мобільний телефон та зняв з руки годинник, після чого втік з місця події. Однак уникнути відповідальності це не допомогло — його оперативно затримали правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину.

Що вирішив суд

Суд визнав винним 29-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді семи років трьох місяців позбавлення волі.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові чоловік під дією алкогольного спʼяніння вигадав про мінування мостів. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся.

Раніше у Кропивницькому наркозалежний викрав велосипед у підвалі будинку. Його було звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном тривалістю один рік.