В Харькове спасатели нашли тело еще одного человека

В Харькове спасатели нашли тело еще одного человека

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 11:01
В Харькове возросло количество жертв от российского удара 18 августа
Руины дома в Харькове после попадания после попадания. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Спасатели достали из-под завалов дома в Харькове тело еще одного человека. Таким образом количество погибших в результате атаки РФ по городу снова возросло.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Из-под завалов достали тело еще одного человека

Во время проведения поисково-спасательных работ на верхнем этаже разрушенного жилого дома обнаружили еще одно тело.

Таким образом количество жертв в Харькове в результате атаки возросло до шести.

Операция по разбору завалов и поиску людей продолжается. На месте работают спасатели и все профильные службы.

Напомним, в Харькове объявили с сегодняшнего дня, 18 августа, День траура по погибшим от российского удара.

Также Олег Синегубов показал фото последствий атаки России на Харьков.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
