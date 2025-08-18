В Харькове возросло количество жертв от российского удара 18 августа

Руины дома в Харькове после попадания после попадания. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Спасатели достали из-под завалов дома в Харькове тело еще одного человека. Таким образом количество погибших в результате атаки РФ по городу снова возросло.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Из-под завалов достали тело еще одного человека

Во время проведения поисково-спасательных работ на верхнем этаже разрушенного жилого дома обнаружили еще одно тело.

Таким образом количество жертв в Харькове в результате атаки возросло до шести.

Операция по разбору завалов и поиску людей продолжается. На месте работают спасатели и все профильные службы.

Напомним, в Харькове объявили с сегодняшнего дня, 18 августа, День траура по погибшим от российского удара.

Также Олег Синегубов показал фото последствий атаки России на Харьков.