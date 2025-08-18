Атака на Харків 18 серпня — кількість постраждалих зросла

Наслідки атаки російських військ по Харкову. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Кількість жертв і постраждалих від ранкової атаки ворожих дронів-камікадзе по Харкову зросла. У місті сьогодні, 18 серпня, оголошено День жалоби за загиблими.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок атаки по Харкову наразі є п'ятеро загиблих та 20 постраждалих

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на тепер відомо про п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей. П’ята жертва — це жінка, її особу встановлюють.

Наразі по медичну допомогу звернулися вже двадцять постраждалих, зокрема шестеро дітей. Серед них є 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік, які зазнали травм під час удару по Індустріальному району. Наймолодшому пораненому лише шість років.

Мер Харкова Ігор Терехов оголосив у місті траур. Він підкреслив, що серед загиблих і поранених є діти. Зокрема, загинула півторарічна дівчинка.

"Це наслідки терористичного удару по житловому будинку. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих. Харків пам’ятає кожну жертву. І Харків обов’язково вистоїть", — написав Ігор Терехов.

Нагадаємо, вранці, 18 серпня, російські дрони атакували Харків. Під атакою опинився житловий багатоповерховий будинок.

Внаслідок атаки зруйновано кілька житлових будинків, є пошкодження на цивільних об'єктах.