Атака на Харків 18 серпня — кількість постраждалих зросла

У Харкові побільшало постраждалих — у місті оголошено жалобу
Кількість жертв і постраждалих від ранкової атаки ворожих дронів-камікадзе по Харкову зросла. У місті сьогодні, 18 серпня, оголошено День жалоби за загиблими.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
Внаслідок атаки по Харкову наразі є п'ятеро загиблих та 20 постраждалих
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на тепер відомо про п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей. П’ята жертва — це жінка, її особу встановлюють.
Наразі по медичну допомогу звернулися вже двадцять постраждалих, зокрема шестеро дітей. Серед них є 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік, які зазнали травм під час удару по Індустріальному району. Наймолодшому пораненому лише шість років.
Мер Харкова Ігор Терехов оголосив у місті траур. Він підкреслив, що серед загиблих і поранених є діти. Зокрема, загинула півторарічна дівчинка.
"Це наслідки терористичного удару по житловому будинку. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих. Харків пам’ятає кожну жертву. І Харків обов’язково вистоїть", — написав Ігор Терехов.
Нагадаємо, вранці, 18 серпня, російські дрони атакували Харків. Під атакою опинився житловий багатоповерховий будинок.
Внаслідок атаки зруйновано кілька житлових будинків, є пошкодження на цивільних об'єктах.
