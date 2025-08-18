Російська атака по Харкову — з'явилися фото наслідків обстрілу 18 серпня

Горить будівля після атаки. Фото: Харківська ОВА

У Харкові тривають рятувальні роботи після масованої атаки дронами-камікадзе, яку Росія здійснила вранці 18 серпня по Індустріальному району міста. Наразі стало відомо, що внаслідок атаки загинуло троє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За офіційними даними, внаслідок удару загинуло троє людей. Серед них — 1,5-річна дівчинка, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку. Ще 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, частину потерпілих госпіталізували.

Уламки від прильоту. Фото: Харківська ОВА

Рятувальник у зруйнованій квартирі. Фото: Харківська ОВА

Під ворожий обстріл потрапив п’ятиповерховий багатоквартирний будинок, куди влучили чотири дрони типу "Герань-2". Внаслідок вибухів виникли пожежі у квартирах на першому, третьому та п’ятому поверхах, обрушилися перекриття, зафіксовано часткові руйнування та обвали.

Зруйновані будинки. Фото: Харківська ОВА.

Обвал будинку. Фото: Харківська ОВА

За попередніми оцінками, пошкоджено шість житлових будинків і 15 автомобілів. Крім того, ще два безпілотники цього ж типу впали в Індустріальному районі, проте вибухи прийшлися у ґрунт.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, ліквідуючи наслідки атаки та шукаючи можливих людей під завалами.

Нагадаємо, у Харкові звечора лунали потужні вибухи. Російська армія застосувала балістику, а ближче до ранку 18 серпня — ударні дрони. Наразі працівники екстрених служб продовжують розбирати завали у пошуках загиблих та постраждалих.