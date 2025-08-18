Відео
Головна Харків Удар Росії по Харкову — Синєгубов показав фото наслідків

Удар Росії по Харкову — Синєгубов показав фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 07:29
Російська атака по Харкову — з'явилися фото наслідків обстрілу 18 серпня
Горить будівля після атаки. Фото: Харківська ОВА

У Харкові тривають рятувальні роботи після масованої атаки дронами-камікадзе, яку Росія здійснила вранці 18 серпня по Індустріальному району міста. Наразі стало відомо, що внаслідок атаки загинуло троє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Читайте також:

Внаслідок атаки по Харкову загинула дитина

За офіційними даними, внаслідок удару загинуло троє людей. Серед них — 1,5-річна дівчинка, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку. Ще 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, частину потерпілих госпіталізували.

Харків
Уламки від прильоту. Фото: Харківська ОВА
Харків обстріл
Рятувальник у зруйнованій квартирі. Фото: Харківська ОВА

Під ворожий обстріл потрапив п’ятиповерховий багатоквартирний будинок, куди влучили чотири дрони типу "Герань-2". Внаслідок вибухів виникли пожежі у квартирах на першому, третьому та п’ятому поверхах, обрушилися перекриття, зафіксовано часткові руйнування та обвали.

Харківська область обстріли
 Зруйновані будинки. Фото: Харківська ОВА.
Харків обстріл 18 серпня
Обвал будинку. Фото: Харківська ОВА

За попередніми оцінками, пошкоджено шість житлових будинків і 15 автомобілів. Крім того, ще два безпілотники цього ж типу впали в Індустріальному районі, проте вибухи прийшлися у ґрунт.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, ліквідуючи наслідки атаки та шукаючи можливих людей під завалами.

Нагадаємо, у Харкові звечора лунали потужні вибухи. Російська армія застосувала балістику, а ближче до ранку 18 серпня — ударні дрони. Наразі працівники екстрених служб продовжують розбирати завали у пошуках загиблих та постраждалих

смерть Харків діти обстріли війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
