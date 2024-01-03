В Харькове российская ракета разрушила школу — в Сети показали последствия атаки
Российская ракета выпущена 2 января разрушила школу в одном из районов Харькова. Спасатели продолжают работать на месте попадания.
Об этом сообщает Общественное Харьков.
Атака на Харьков — что известно о последствиях
Отмечается, что россияне вчера 2 января раакетой попали по одной из школ Основянского района. После чего обрушилась часть двухэтажного здания.
"На городе взрыва образовалась воронка диаметром около десяти метров, она наполнена водой", — говорится в сообщении.
На месте попадания продолжают работать спасатели. По их данным, ракетный удар повредил подземный водопровод.
"В не менее трех частных домах недалеко от школы взрывной волной побило окна" , — добавили корреспонденты Общественного.
Напомним, вечером, 2 января, российские кафиры обстреляли Харьков. "Прилет" зафиксирован рядом с жилым домом.
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