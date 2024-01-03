У Харкові російська ракета зруйнувала школу — у Мережі показали наслідки атаки

Зруйнована школа у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ. Фото: Суспільне Харків

Російська ракета випущена 2 січня зруйнувала школу в одному з районів Харкова. Рятувальники продовжують працювати на місці влучання.

Про це інформує Суспільне Харків.

Читайте також:

Атака на Харків — що відомо про наслідки

Зазначається, що росіяни ввчереі 2 січня раакетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району. Після чого обвалилася частина двоповерхової будівлі.

Наслідки ракетної атаки у Харкові. Фото: Суспільне Харків

"На місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою", — мовиться у повідомленні.

Наслідки ракетної атаки у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Наразі на місці влучання продовжують працювати рятувальники. За їхніми даними, ракетний удар пошкодив підземний водогін.

Наслідки ракетної атаки у Харкові. Фото: Суспільне Харків

"У щонайменше трьох приватних будинках неподалік школи вибуховою хвилею побило вікна", — додали кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо, ввечері, 2 січня, російські окупанти обстріляли Харків. "Приліт" зафіксовано поряд з житловим будинком.