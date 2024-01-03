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У Харкові російська ракета зруйнувала школу — у Мережі показали наслідки атаки

3 січня 2024 04:02
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Харкові російська ракета зруйнувала школу — у Мережі показали наслідки атаки
Зруйнована школа у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ. Фото: Суспільне Харків
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російська ракета випущена 2 січня зруйнувала школу в одному з районів Харкова. Рятувальники продовжують працювати на місці влучання.

Про це інформує Суспільне Харків. 

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Зазначається, що росіяни ввчереі 2 січня раакетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району. Після чого обвалилася частина двоповерхової будівлі.

Наслідки ракетної атаки у Харкові. Фото: Суспільне Харків

"На місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою", — мовиться у повідомленні.

Наслідки ракетної атаки у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Наразі на місці влучання продовжують працювати рятувальники. За їхніми даними, ракетний удар пошкодив підземний водогін.

Наслідки ракетної атаки у Харкові. Фото: Суспільне Харків

"У щонайменше трьох приватних будинках неподалік школи вибуховою хвилею побило вікна", — додали кореспонденти Суспільного.

 Нагадаємо, ввечері, 2 січня, російські окупанти обстріляли Харків. "Приліт" зафіксовано поряд з житловим будинком.

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