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Терехов розповів, куди вдарили окупанти в Харкові

2 січня 2024 23:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Терехов розповів, куди вдарили окупанти в Харкові
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 2 січня, російські окупанти обстріляли Харків. "Приліт" зафіксовано поряд з житловим будинком.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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"Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється", — розповів Терехов.

За його словами, це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту. 

Також ми писали, що внаслідок ракетного терору окупантів сьогодні зранку в Харкові кількість постраждалих зросла до 41 людини. Також відомо про одну загиблу.

Додамо, російська ракета не долетіла до житлового будинку у Харкові лише десять метрів, щоб повністю його знищити. Внаслідок атаки постраждало 75 квартир.

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