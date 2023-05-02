В Харькове начали вакцинацию от оспы обезьян

Процесс вакцинации человека. Фото: PxHere

Специалисты филиалов ГУ "Харьковский ОЦКПХ МЗ", которые будут вовлечены в проведение противоэпидемических мероприятий, получили первую прививку вакциной Jynneos против оспы обезьян. Вакцинация состоит из двух прививок с интервалом 28 дней.

Об этом сообщается в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

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В Харьковской области вакцинацию против оспы обезьян лиц из группы риска инфицирования этой болезнью организовали в прививочном пункте областной детской инфекции. Полный курс вакцинации против оспы обезьян состоит из двух доз с интервалом в 28 дней.

"Людям, ранее получившим вакцину против натуральной оспы, нужно вакцинироваться только, если со времени прививки прошло более 10 лет", — отмечают специалисты.

Учитывая низкие темпы распространения инфекции, массовую вакцинацию населения против оспы обезьян на территории Украины пока проводить не будут. Но Министерство здравоохранения определило группы рисков. Это:

персонал, который будет оказывать медицинскую помощь больным оспой обезьян в инфекционных отделениях;

персонал в клиниках здоровья;

работники лабораторий, которые могут контактировать с вирусами оспы (например, оспы обезьян или генетически модифицированной коровьей оспы);

персонал, принимающий участие в мероприятиях заключительной дезинфекции, даже если они обеспечены средствами индивидуальной защиты;

медицинские работники, которые будут вовлечены в вакцинацию.

Напомним, обезьянья оспа — это инфекция, которая передается от животных, обитающих только в тропических лесах Африки. Нынешняя вспышка в мире характеризуется распространением от человека к человеку воздушно-капельным путем, а также половым. Пока он не носит эпидемического и тем более пандемического характера, а просто вспышка.

До этого мы писали о том, почему в мире появляется все больше вспышек вирусов.