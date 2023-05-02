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В Харькове начали вакцинацию от обезьяньей оспы

2 мая 2023 16:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове начали вакцинацию от оспы обезьян
Процесс вакцинации человека. Фото: PxHere
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Специалисты филиалов ГУ "Харьковский ОЦКПХ МЗ", которые будут вовлечены в проведение противоэпидемических мероприятий, получили первую прививку вакциной Jynneos против оспы обезьян. Вакцинация состоит из двух прививок с интервалом 28 дней.

Об этом сообщается в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

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В Харьковской области вакцинацию против оспы обезьян лиц из группы риска инфицирования этой болезнью организовали в прививочном пункте областной детской инфекции. Полный курс вакцинации против оспы обезьян состоит из двух доз с интервалом в 28 дней.

"Людям, ранее получившим вакцину против натуральной оспы, нужно вакцинироваться только, если со времени прививки прошло более 10 лет",  отмечают специалисты.

Учитывая низкие темпы распространения инфекции, массовую вакцинацию населения против оспы обезьян на территории Украины пока проводить не будут. Но Министерство здравоохранения определило группы рисков. Это:

  • персонал, который будет оказывать медицинскую помощь больным оспой обезьян в инфекционных отделениях;
  • персонал в клиниках здоровья;
  • работники лабораторий, которые могут контактировать с вирусами оспы (например, оспы обезьян или генетически модифицированной коровьей оспы);
  • персонал, принимающий участие в мероприятиях заключительной дезинфекции, даже если они обеспечены средствами индивидуальной защиты;
  • медицинские работники, которые будут вовлечены в вакцинацию.

Напомним, обезьянья оспа — это инфекция, которая передается от животных, обитающих только в тропических лесах Африки. Нынешняя вспышка в мире характеризуется распространением от человека к человеку воздушно-капельным путем, а также половым. Пока он не носит эпидемического и тем более пандемического характера, а просто вспышка.

До этого мы писали о том, почему в мире появляется все больше вспышек вирусов.

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