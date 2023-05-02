У Харкові розпочали вакцинацію від віспи мавп

Процес вакцинації людини. Фото: PxHere

Фахівці філій ДУ "Харківський ОЦКПХ МОЗ", які будуть залучені до проведення протиепідемічних заходів, отримали перше щеплення вакциною Jynneos проти віспи мавп. Вакцинація складається з двох щеплень з інтервалом 28 днів.

Про це повідомляють у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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У Харківській області вакцинацію проти віспи мавп осіб із групи ризику інфікування цією хворобою організували в прищеплювальному пункті обласної дитячої інфекційки. Повний курс вакцинації проти віспи мавп складається з двох доз з інтервалом у 28 днів.

"Людям, які раніше отримали вакцину проти натуральної віспи, потрібно вакцинуватися тільки, якщо з часу щеплення минуло понад 10 років", — зазаначають фахівці.

З огляду на низькі темпи поширення інфекції, масову вакцинацію населення проти віспи мавп на території України поки що проводити не будуть. Але Міністерство охорони здоров'я визначило групи ризику. Це:

персонал, який надаватиме медичну допомогу хворим на віспу мавп в інфекційних відділеннях;

персонал у клініках здоров'я;

працівники лабораторій, які можуть мати контакт із вірусами віспи (наприклад, віспи мавп або генетично модифікованої коров'ячої віспи);

персонал, який братиме участь у заходах заключної дезінфекції, навіть якщо вони забезпечені засобами індивідуального захисту;

медичні працівники, які будуть залучені до проведення вакцинації.

Нагадаємо, мавпяча віспа — це інфекція, яка передається від тварин, що живуть тільки у тропічних лісах Африки. Нинішній спалах у світі характеризується поширенням від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, а також статевим. Наразі він не носить епідемічного і тим більше пандемічного характеру, а є просто спахалом.

До цього ми писали про те, чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів.