В Харькове СБУ отправила под суд предателя — что он натворил

В Харькове СБУ отправила под суд предателя — что он натворил

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 00:33
Суд назначил 5 лет тюрьмы харьковчанину за хранение оружия и пропаганду РФ
Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Суд Харькова признал виновным 53-летнего жителя города, который вел пророссийскую пропаганду и хранил оружие. Также обвиняемый дискредитировал украинских военных, распространяя пророссийскую пропаганду.

Об этом в Facebook сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, обвиняемый в течение осени 2024 года и зимы 2025 года публично поддерживал действия российской армии и оправдывал их преступные действия, называя их "освобождением".

В ходе судебного разбирательства было доказано, что обвиняемый дискредитировал украинских военных, распространяя пророссийскую пропаганду и идеи оккупации родного города. Лингвистическая экспертиза, инициированная правоохранительными органами, подтвердила его информационно-подрывную деятельность в пользу Российской Федерации.

Во время обыска в квартире обвиняемого правоохранители обнаружили гранатомет, боеприпасы и средства связи.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и в незаконном обращении с оружием и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Харькова подтвердил приговор предателю, который передавал оккупантам РФ информацию о расположении и передвижении ВСУ. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что суд Херсонщины признал виновным в госизмене украинца, который работал на российских оккупантов. Во время оккупации региона он служил в исправительной колонии.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
