Суд назначил 5 лет тюрьмы харьковчанину за хранение оружия и пропаганду РФ

В Харькове СБУ отправила под суд предателя — что он натворил
Суд Харькова признал виновным 53-летнего жителя города, который вел пророссийскую пропаганду и хранил оружие. Также обвиняемый дискредитировал украинских военных, распространяя пророссийскую пропаганду.
Об этом в Facebook сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Детали дела
По данным следствия, обвиняемый в течение осени 2024 года и зимы 2025 года публично поддерживал действия российской армии и оправдывал их преступные действия, называя их "освобождением".
В ходе судебного разбирательства было доказано, что обвиняемый дискредитировал украинских военных, распространяя пророссийскую пропаганду и идеи оккупации родного города. Лингвистическая экспертиза, инициированная правоохранительными органами, подтвердила его информационно-подрывную деятельность в пользу Российской Федерации.
Во время обыска в квартире обвиняемого правоохранители обнаружили гранатомет, боеприпасы и средства связи.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и в незаконном обращении с оружием и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Харькова подтвердил приговор предателю, который передавал оккупантам РФ информацию о расположении и передвижении ВСУ. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что суд Херсонщины признал виновным в госизмене украинца, который работал на российских оккупантов. Во время оккупации региона он служил в исправительной колонии.
