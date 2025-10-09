Суд назначил 5 лет тюрьмы харьковчанину за хранение оружия и пропаганду РФ

Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Суд Харькова признал виновным 53-летнего жителя города, который вел пророссийскую пропаганду и хранил оружие. Также обвиняемый дискредитировал украинских военных, распространяя пророссийскую пропаганду.

Об этом в Facebook сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Детали дела

По данным следствия, обвиняемый в течение осени 2024 года и зимы 2025 года публично поддерживал действия российской армии и оправдывал их преступные действия, называя их "освобождением".

В ходе судебного разбирательства было доказано, что обвиняемый дискредитировал украинских военных, распространяя пророссийскую пропаганду и идеи оккупации родного города. Лингвистическая экспертиза, инициированная правоохранительными органами, подтвердила его информационно-подрывную деятельность в пользу Российской Федерации.

Во время обыска в квартире обвиняемого правоохранители обнаружили гранатомет, боеприпасы и средства связи.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и в незаконном обращении с оружием и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

