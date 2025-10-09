Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Харків У Харкові СБУ відправила під суд зрадника — що він накоїв

У Харкові СБУ відправила під суд зрадника — що він накоїв

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 00:33
Суд призначив 5 років тюрми харків'янину за зберігання зброї та пропаганду РФ
Співробітники СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Суд Харкова визнав винним 53-річного мешканця міста, який вів проросійську пропаганду та зберігав зброю. Також обвинувачений дискредитував українських військових, поширюючи проросійську пропаганду.

Про це у Facebook повідомив речник СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

Деталі справи

Деталі справи

За даними слідства, обвинувачений протягом осені 2024 року та зими 2025 року публічно підтримував дії російської армії та виправдовував їхні злочинні дії, називаючи їх "звільненням".  

В ході судового розгляду було доведено, що обвинувачений дискредитував українських військових, поширюючи проросійську пропаганду та ідеї окупації рідного міста. Лінгвістична експертиза, ініційована правоохоронними органами, підтвердила його інформаційно-підривну діяльність на користь Російської Федерації.

Під час обшуку в помешканні обвинуваченого правоохоронці виявили гранатомет, боєприпаси та засоби зв'язку.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України та у незаконному поводженні зі зброєю й призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що Апеляційний суд Харкова підтвердив вирок зраднику, який передавав окупантам РФ інформацію про розташування та пересування ЗСУ. Він був засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що суд Херсонщини визнав винним у держзраді українця, який працював на російських окупантів. Під час окупації регіону він служив у виправній колонії.

СБУ суд зброя Харків пропаганда зрада судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
