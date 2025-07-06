Из-за атаки российских оккупантов на Харьковщину среди пострадавших оказался младенец

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты этой ночью нанесли по Харьковщине удары с помощью дронов-камикадзе. К счастью, никто не погиб, но есть пострадавшие, среди которых младенец.

Об этом сообщает собственный корреспондент Новини.LIVE в Харькове и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама

Читайте также:

Что известно на данный момент

По словам начальника отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Яциченко, оккупанты не менее шести раз атаковали Харьков дронами-камикадзе. Под удары попали Киевский, Шевченковский и Новобаварский район города. Зафиксированы попадания по общественной застройке.

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших возросло до двух человек. В результате обстрела Шевченковского района, девочка в возрасте 2,8 месяца получила острую реакцию на стресс. Ей также оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на Харьков ночью в городе раздавались взрывы. Это очередная ночь, в которую оккупанты продолжают терроризировать город и его жителей.

Воздушная тревога звучала и в Киеве. Ночью Киев тоже атаковали дроны-камикадзе РФ.