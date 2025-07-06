Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові пролунали вибухи — які наслідки атаки окупантів РФ

У Харкові пролунали вибухи — які наслідки атаки окупантів РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 01:43
У Харкові через атаку дронів окупантів зафіксовані руйнування
Працівники ДСНС на місті подій. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти продовжують атакувати Харківщину. У місті пролунало відразу декілька вибухів через атаку безпілотників РФ. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама
Читайте також:

Що відомо на цей момент

У Харкові пролунали вибухи — які наслідки атаки окупантів РФ - фото 1
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Синєгубова, Харківщину атакували дрони-камікадзе типу "Шахед". Вже є інформація про руйнування в Шевченківському та Київському районах міста.

Зараз, за словами очільника ОВА, рятувальники ДСНС виїхали на виклики. Також з'ясовується кількість постраждалих.  

Нагадаємо, увечері 3 липня в Чугуєві Харківської області зафіксували влучання ударного БпЛА типу "Шахед". Серед постраждалих є підліток.

Також 4 липня на Харківщині було чутно понад десяток вибухів. Росіяни атакували Чугуївську громаду ударними безпілотниками.

Харків Харківська область війна в Україні атака БпЛА руйнування
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації