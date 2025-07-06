У Харкові через атаку дронів окупантів зафіксовані руйнування

У Харкові пролунали вибухи — які наслідки атаки окупантів РФ
Російські окупанти продовжують атакувати Харківщину. У місті пролунало відразу декілька вибухів через атаку безпілотників РФ.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо на цей момент
Згідно з повідомленням Синєгубова, Харківщину атакували дрони-камікадзе типу "Шахед". Вже є інформація про руйнування в Шевченківському та Київському районах міста.
Зараз, за словами очільника ОВА, рятувальники ДСНС виїхали на виклики. Також з'ясовується кількість постраждалих.
Нагадаємо, увечері 3 липня в Чугуєві Харківської області зафіксували влучання ударного БпЛА типу "Шахед". Серед постраждалих є підліток.
Також 4 липня на Харківщині було чутно понад десяток вибухів. Росіяни атакували Чугуївську громаду ударними безпілотниками.
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