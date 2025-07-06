У Харкові через атаку дронів окупантів зафіксовані руйнування

Працівники ДСНС на місті подій. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти продовжують атакувати Харківщину. У місті пролунало відразу декілька вибухів через атаку безпілотників РФ.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Синєгубова, Харківщину атакували дрони-камікадзе типу "Шахед". Вже є інформація про руйнування в Шевченківському та Київському районах міста.

Зараз, за словами очільника ОВА, рятувальники ДСНС виїхали на виклики. Також з'ясовується кількість постраждалих.

Нагадаємо, увечері 3 липня в Чугуєві Харківської області зафіксували влучання ударного БпЛА типу "Шахед". Серед постраждалих є підліток.

Також 4 липня на Харківщині було чутно понад десяток вибухів. Росіяни атакували Чугуївську громаду ударними безпілотниками.