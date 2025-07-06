Через атаку російських окупантів на Харківщину серед постраждалих виявилось немовля

Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти цієї ночі завдали по Харківщині удари за допомогою дронів-камікадзе. На щастя, ніхто не загинув, але є постраждалі, серед яких немовля.

Про це повідомляє власний кореспондент Новини.LIVE у Харкові та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо на цей момент

За словами начальника відділу Харківської обласної прокуратури Дмитра Яциченко, окупанти не менше шести разів атакували Харків дронами-камікадзе. Під удари потрапили Київський, Шевченківський та Новобаварський район міста. Зафіксовані влучання по громадській забудові.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих зросла до двох осіб. Внаслідок обстрілу Шевченківського району, дівчинка віком 2,8 місяця отримала гостру реакцію на стрес.

Їй також надається необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялось, що через атаку безпілотників на Харків вночі у місті лунали вибухи. Це чергова ніч, в яку окупанти продовжують тероризувати місто та його мешканців.

Повітряна тривога лунала й у Києві. Вночі Київ теж атакували дрони-камікадзе РФ.