Жгла автомобили военных в Харькове — правоохранители задержали 15-летнюю школьницу

В Харькове школьница жгла военные авто по заказу РФ
В Харькове правоохранители разоблачили 15-летнюю школьницу, которая по заданию российских кураторов подожгла два автомобиля Вооруженных сил Украины. Девушке сообщено о подозрении в умышленном уничтожении имущества путем поджога.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры во вторник, 29 апреля.
Детали дела
Следствие установило, что еще летом 2024 года девушка вышла на контакт с представителями РФ через мессенджер Telegram. За денежное вознаграждение она согласилась выполнять диверсионные задачи.
"5 августа фигурантка в течение одного утра подожгла в Харькове два авто военных ВСУ, используя легковоспламеняющуюся смесь, которой обливала капот и переднюю часть автомобилей, после чего поджигала", — говорят в прокуратуре.
Представители правоохранительных органов уточняют, что ее действия могут также подпадать под статью о препятствовании деятельности ВСУ, однако из-за возраста она не может быть привлечена к ответственности по этой статье.
"Правоохранители решают вопрос об обращении в суд с ходатайством о применении к несовершеннолетней принудительных мер воспитательного характера", — говорится в сообщении.
Ранее в Харькове двое местных мужчин сожгли два военных автомобиля. Суд их наказал.
Также мы писали, что в Одессе 16-летний юноша за денежное вознаграждение согласился поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ.
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