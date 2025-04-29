Жгла автомобили военных в Харькове — правоохранители задержали 15-летнюю школьницу

Сожженное авто ВСУ. Иллюстративное фото: соцсети

В Харькове правоохранители разоблачили 15-летнюю школьницу, которая по заданию российских кураторов подожгла два автомобиля Вооруженных сил Украины. Девушке сообщено о подозрении в умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры во вторник, 29 апреля.

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Детали дела

Следствие установило, что еще летом 2024 года девушка вышла на контакт с представителями РФ через мессенджер Telegram. За денежное вознаграждение она согласилась выполнять диверсионные задачи.

"5 августа фигурантка в течение одного утра подожгла в Харькове два авто военных ВСУ, используя легковоспламеняющуюся смесь, которой обливала капот и переднюю часть автомобилей, после чего поджигала", — говорят в прокуратуре.

Последствия поджога. Фото: Харьковская областная прокуратура

Представители правоохранительных органов уточняют, что ее действия могут также подпадать под статью о препятствовании деятельности ВСУ, однако из-за возраста она не может быть привлечена к ответственности по этой статье.

"Правоохранители решают вопрос об обращении в суд с ходатайством о применении к несовершеннолетней принудительных мер воспитательного характера", — говорится в сообщении.

Подозреваемая в поджоге авто школьница. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее в Харькове двое местных мужчин сожгли два военных автомобиля. Суд их наказал.

Также мы писали, что в Одессе 16-летний юноша за денежное вознаграждение согласился поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ.